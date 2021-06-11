Телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан с угрозой убийством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телефонные мошенники стали использовать новую схему вымогательства денежных средств с привлечением ложных участковых и угрозами убийств родственников.

Как передает РИА Новости, житель Москвы, ставший жертвой подобного обмана, рассказал, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился участковым и заявил, что в районе проживания собеседника якобы орудует ОПГ, занимается похищением людей и вымогательством. Звонивший подчеркнул, что уже были летальные случаи, и оставил свой номер телефона на случай поступления подобных угроз.

Через несколько дней мужчине снова позвонили с другого неизвестного номера, указав на необходимость перевести деньги на представленные реквизиты. Позвонивший заявил, что за жертвой следят уже около двух месяца, и при отказе выполнить требования, мужчину зарежут или расстреляют, причём вместе со всей семьёй. Кроме того, ему заявили, что если он кому-либо сообщит, то его также ожидает расправа.

Потерпевший перезвонил тому самому «участковому», который посоветовал перевести деньги вымогателям, уточнив, что будет проводиться спецоперация, преступников возьмут с поличным, а его средства потом вернут.

Ещё через несколько минут перезвонил вымогатель, заявив, что если деньги не будут перечислены, то он приедет к своей жертве домой. Мужчина отправил 50 тысяч. Преступник заявил, что этого мало и потребовал заложить автомобиль. Потерпевшего остановил только случайный звонок одного из родственников.

В тот же день мужчина написал заявление в районе своего проживания, где ему сообщили, что участковый с названными именем и фамилией у них на самом деле есть, но в дни, когда все произошло, он никому не звонил и в принципе не работал.

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