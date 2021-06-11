NI назвал ироничной позицию Байдена по «Северному потоку-2»

Джо Байдена Фото: REUTERS

Непостоянную и противоречивую позицию президента США Джо Байдена по газопроводу «Северный поток - 2» журналисты издания National Interest назвал достаточно ироничной, припомнив, как часто менялась риторика американского лидера в отношении проекта.

Напомним, накануне глава Белого дома заявил, что помешать почти завершенному проекту будет сложно, а в мае Вашингтон отказался вводить санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, указав на противоречие национальным интересам США.

По логике американского лидера, такие меры помогут США наладить отношения с Германией и другими странами, которым выгоден данный проект. «Однако логика этого расчёта неубедительна», - отмечает автор статьи Майкл Рубин.

Так, на днях, по прилёту в Великобританию, Байден заявил, что «если бы климатический вопрос был величайшей угрозой» для США, то он бы смог усилить сопротивление проекту «Северный поток – 2», а «не дал бы ему зелёный свет».

По мнению автора статьи, ирония заключается в том, что американский лидер вдруг начал продвигать российский проект и при этом свернул газопровод, от которого Соединённые Штаты могли бы получить выгоду, - Keystone XL на границе Канады и США.

Напомним, в минувшую среду, 9 июня, канадская компания-подрядчик TC Energy, которая занималась строительством нефтепровода Keystone XL из Канады в США, объявила о закрытии проекта в связи с заявлением Байдена о необходимости прекратить его реализацию.