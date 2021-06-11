Меркель лично отправится в США для разрешения спора по "Северному потоку - 2"

Ангела Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель готова лично направиться с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта газопровода «Северный поток – 2».

Как передает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники, точная дата поездки еще не определена, но ожидается, что визит главы немецкого правительства состоится в июле или августе. Как уточняет издание, в рамках переговоров будет охвачен широкий круг тем, однако основное внимание будет сосредоточено на обсуждении «Северного потока – 2».

По данным издания, немецкие чиновники выдвинули ряд предложений, призванных помочь разрядить конфликт вокруг строительства газопровода. После доработки и процедуры согласования данные материалы лягут в основу переговоров между президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ.

Данная поездка станет первым визитом Меркель в Вашингтон после победы Байдена на президентских выборах в США.

Напомним, накануне в Госдепартаменте США заявили о планах Вашингтона сделать «все возможное», чтобы газопровод «Северный поток – 2» не удалось запустить. При этом американская сторона отметила, что опасается худших последствий - отравления отношений с Германией.