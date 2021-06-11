Рогозин: Роскосмос готов к сотрудничеству с NASA, но только при отмене санкций

Дмитрий Рогозин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Роскосмос готов к сотрудничеству с NASA, однако только в случае отмены санкций против предприятий госкорпорации. Такое заявление сделал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Да и мы не против сотрудничества, только путь к нему - отмена санкций против предприятий Роскосмоса», - написал глава Роскосмоса в своем Telegram-канале, комментируя сделанное ранее заявление главы NASA Билла Нельсона.

Как писал сайт kp.ru, накануне директор NASA рассказал о проведенном ранее телефонном разговоре с главой Роскосмоса, отметив, что сотрудничество США и России в космосе не должно прекращаться, назвав его уникальным. Он указал на то, что политическая сфера в отношении двух стран «стала очень напряженной», но вспомнил, «исключительное» сотрудничество в космосе началось еще во времена холодной войны. По его словам, работники российской космической сферы также хотят, чтобы это сотрудничество продолжалось.