Китайский марсоход прислал "селфи" и фото с Марса. Фото: CNSA

Китайский марсоход «Чжуронг» передал на Землю «селфи» и другие фотоснимки с Марса. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Три снимка были сделаны собственными камерами марсохода. Для «селфи» ему пришлось отъехать примерно на 10 метров на юг от посадочной платформы, оставить камеру на поверхности, после чего вернуться на исходную позицию.

Китайский марсоход прислал "селфи" и фото с Марса. Фото: CNSA Фото: REUTERS

«Чжуронг» также сделал панорамное фото равнины Утопия с места приземления и снимки поверхности. Кроме того, сделано фото посадочной платформы, на борту которой можно увидеть флаг КНР и талисманы Олимпиады 2022 года в Пекине - китайский фонарик Сюэ Жунжун и панду Бин Дуньдунь.

Китайский марсоход прислал "селфи" и фото с Марса. Фото: CNSA

Напомним, в ночь на 15 мая китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» успешно приземлился на поверхность Марса. Таким образом Китай впервые в своей истории высадил свой космический зонд на другой планете. Через некоторое время от космического аппарата отделился шестиколесный марсоход под названием «Чжуронг» («Бог огня»), который начал работу по изучению поверхности Марса.