Гидрометцентр: в Центральную Россию вернется тепло 13 июня 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Центральный федеральный округ придет потепление в ближайшие воскресенье, 13 июня. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра, уточнив, что в начале недели температура вырастет на 1-2 градуса, но потом похолодает.

«По предварительным расчетам, повышение температуры воздуха на 1-2 градуса можно ожидать к началу следующей недели», - приводит РИА Новости слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова уточнила, что начиная с воскресенья, 13 июня, дождей будет меньше.

«Начиная с воскресенья, инициатива перейдет к циклону, который будет севернее Москвы перемещаться, а мы окажемся на его южной периферии, здесь изменится направление ветра, будет более теплый, относительно более сухой воздух», - заявил она, отметив, что жары не ожидается.

По данным синоптиков, днем температура будет в районе 20-25 градусов тепла и ночи будут теплыми - 10-15 градусов, а также будет солнечнее, чем на уходящей неделе. «Потом все-таки проявиться холодный фронт и какое-то понижение будет. Это надо будет уже смотреть, насколько будет интенсивное похолодание», - добавила специалист.

В Гидрометцентре отметили, что подобная погода была характерна для лета в 1960-1990-е годы.