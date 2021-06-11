Белорусы и украинцы смогут получить российское гражданство и статус соотечественника Фото: Александр Подгорчук

В пятницу, 11 июня, в Государственную Думу внесут на рассмотрение закон о репатриации, в котором говорится о том, что белорусы и украинцы без отказа от имеющегося гражданства смогут получить статус соотечественника и российский паспорт, если у них не было предков на территории современной России.

«Соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи родственники по восходящей линии (предки) проживали на территории современной РФ, а также это - украинцы и белорусы, которые сами или их предки могли не жить на территории России», - приводит РИА Новости пояснение одного из авторов проекта закона, первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

По его словам, если белорусы и украинцы хотят и самоидентифицируют себя как российские соотечественники, то российское законодательство «не должно в этом случае их не признавать».

Затулин считает, что особые условия для украинцев и белорусов в законе оправданы, поскольку такая мера может привлечь миллионы соотечественников, в первую очередь с Украины.