Американский ракетный эсминец "Лабун" направился в сторону Черного моря

Американский ракетный эсминец "Лабун" Фото: Twitter.com

Американский ракетный эсминец «Лабун» выдвинулся в сторону Черного моря. Об этом сообщает Шестой флот Военно-морских сил Соединённых Штатов. Как отмечается, кораблю предстоит провести операцию «по обеспечению безопасности в регионе».

«ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter..

Миноносец «Лабун» типа «Арли Берк» был введен в эксплуатацию в 1995 году и имеет на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», позволяющие ему нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Кроме того, на борту эсминца размещается вертолет SH-60 «Си Хок».

Напомним, в конце апреля Шестой флот Военно-морских сил Соединённых Штатов сообщил, что сторожевогой корабль Hamilton вошел в Черное море «с целью поддержки союзников и партнеров по НАТО». Последний раз катер данного вида вооруженных сил заходил в черноморскую акваторию 13 лет назад.