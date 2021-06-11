Американист объяснил последствия денонсации меморандума по «открытой суше» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ имени Ломоносова Юрий Рогулев объяснил последствия денонсации меморандума по «открытой суше». Документ был подписан РФ и США в 1992 году.

- Денонсация меморандума является логичным шагом в той дипломатической войне, которую ведут США и РФ, - предположил Юрий Рогулев.

Эксперт объяснил смысл документа. Бумаги закрепляли уведомительный порядок для дальних поездок дипломатов и упраздняли «закрытые районы» на территории двух стран.

- В 1992 году, когда отменили этот меморандум, дипломаты и командированные могли приезжать в США не только в город, который был указан, но и в какие-то личные поездки, - рассказывает Рогулев.

Многие возлагают большие надежды на встречу Владимира Путина и Джо Байдена. Звучат предположения, что после переговоров в Женеве противостояние двух стран может закончиться.

- Но ситуация развивается по спирали, обостряется. Последнее решение России уравновесить количество дипломатических работников в обеих странах и ограничить возможность путешествий дипломатов, которые брали на прокат машины, уезжали бог знает куда и смотрели все, что они хотят. Этого больше не будет, — подчеркнул эксперт в беседе с Пятым каналом.

По его мнению, «не очень цивилизованно» спрашивать разрешения у другого государства на каждую поездку послов. Но теперь придется жить по новым правилам, так как меморандум перестал действовать.