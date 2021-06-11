Пессимизм среди российского бизнеса упал до рекордно низкого уровня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уровень пессимизма среди представителей крупного и среднего бизнеса в России сократился до четырёх процентов, что является минимальным показателем за все время наблюдений. Об этом говорит «Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России».

Как передает РБК, позитивно финансовые перспективы своего бизнеса оценили 56 процентов участников опроса. Уточняется, что полгода назад пессимизм в отношении будущего компаний был отмечен у 21 процентов опрошенных, а оптимизм - у 46 процентов респондентов.

По мнению аналитиков, результаты опроса говорят об уверенности представителей российского бизнеса в преодолении кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. Кроме того, отмечается, что компании успели привыкнуть к высокой степени неопределенности.

Данное исследование проводится каждые полгода, начиная с 2015 года. В последнем опросе приняли участие 76 финансовых директоров.