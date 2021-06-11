Зеленский обсудил со Столтенбергом предстоящий саммит НАТО Фото: REUTERS

В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили предстоящий саммит Североатлантического альянса, а также «неприемлемое военное наращивание» Москвы. Об этом сообщил глава альянса.

«Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию по безопасности в регионе и неприемлемое военное наращивание России», - написал Столтенберг на своей странице в социальной сети Twitter, отметив, что в ходе разговора он подчеркнул «постоянную политическую и практическую поддержку и поощрил процесс реформ».

В офисе украинского лидера заявили, что Зеленский сообщил Столтенбергу о ситуации в Донбассе, выразив надежду, что на саммите НАТО будут «предметно рассмотрены» вопросы, которые касаются «российской агрессии» и «действенных шагов для ее сдерживания».

Напомним, накануне Столтенберг заявил, что сегодня отношения России и НАТО достигли «низшей точки», однако есть много общих тем для обсуждения, а диалог является лучшим способом снизить напряженность, предложив созвать Совет Россия-НАТО. Однако позже руководство альянса отказалось участвовать в конференции по безопасности в Москве.