Директор по персоналу указала на несвоевременность четырехдневки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Введение четырехдневной рабочей недели несвоевременно. Такой вывод сделала директор по персоналу логистической компании DACHSER Russia Наталья Савкина.

- В последние годы стала заметна тенденция «размытия» границ рабочего времени, когда люди выполняют работу до получения результата, а не до установленного заранее времени, - рассуждает эксперт.

Если трудовая неделя станет короче на один день, то вряд ли вместе с ней сократится и объем работы. Задачи останутся, только справляться с ними придется не за пять, а за четыре дня.

- Это может повлечь фрустрацию как со стороны работников, так и работодателей. В каких-то случаях это может вызвать конфликты, - поделилась специалист с NEWS.ru.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на текущем этапе сокращение рабочей недели неактуально, так как в стране много альтернативных форм занятости и работодатель может решать эти вопросы в частном порядке.