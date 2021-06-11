Адвокат объяснил, как получить налоговый вычет за обучение в вузе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Родителям школьников, которые не смогли поступить на бюджетные места, можно сэкономить на обучении и вернуть налоговый вычет.

Адвокат Виктор Андреев объяснил, кто может на него претендовать и как получить деньги.

Прежде всего, претендовать на выплаты могут только те люди, которые получают белую зарплату.

- Нужно подготовить договор об оказании платных образовательных услуг, все чеки с оплатой, можно еще предоставить лицензию учебного заведения, - советует эксперт.

На первом этапе для подачи заявления не нужно лично посещать налоговый орган, достаточно прикрепить достаточно прикрепить бумаги в личном кабинете налогоплательщика.

Вместе с указанными документами нужно предоставить налоговую декларацию, она заполняется в специальной программе.

Срок получения налогового вычета три года.

- Логика такая: например, вы заработали миллион рублей в год — у вас налог 130 тысяч рублей. Дальше вы получаете вычет — например, 200 тысяч рублей. Ваш доход в миллион рублей уменьшается на 200 тысяч, и теперь вы должны государству налог не с миллиона, а с 800 тысяч рублей. Соответственно, разница вам возвращается. А если у вас нет дохода и уплаченного налога, то вам нечего и возвращать вычетом», — объяснил собеседник ФАН.

Кстати, претендовать на налоговый вычет могут не только родители, но и студенты, если сами оплачивали обучение за себя и имеют официальный доход.