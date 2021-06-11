В МИД Германии назвали важным решение США по "Северному потоку - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Вашингтона в отношении о приостановлении действия части санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток - 2» было важным, однако теперь необходимо найти решения, которые развеют связанные с проектом опасения. Такое заявление сделал политический директор Министерства иностранных дел Германии Йенc Плётнер.

«Решение администрации США … в отношении «Северного потока - 2» было важным. Теперь у нас есть возможность в партнёрстве со всеми участниками проекта начать поиск решений, которые развеяли бы связанные с ним опасения», - заявил дипломат в интервью РИА Новости, отметив, что среди таких вопросов, в том числе и транзит газа через территорию Украины.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно канцлер Германии Ангела Меркель может лично направиться с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта газопровода. По данным немецкого издания Handelsblatt, точная дата поездки еще не определена, но ожидается, что визит главы немецкого правительства состоится в июле или августе.