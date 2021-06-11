В России 11 июня 2021 выявлено 12 505 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России за минувшие сутки зарегистрировали 12 505 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее число инфицированных выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 5 853. Второе место по количеству заболевших COVID-19 остается за Санкт-Петербургом, где заразилось 863 человека. Тройку замыкает Московская область с показателем 837.

Всего за прошедшие 24 часа случаи заболевания коронавирусом выявили в 84 российских регионах. При этом из заразившихся около 17,7 процентов не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 396 летальный исход, а выздоровели 10 188 пациентов с коронавирусом.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 11 июня 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 180 454 человек. Жертвами инфекции в стране стали 125 674 заразившихся, всего выздоровело 4 782 183 заболевших.