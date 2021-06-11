Мурашко: Для «индийского» штамма коронавируса не нужна отдельная схема лечения

Лечение «индийского» штамма коронавируса не отличается от методов терапии остальных штаммов, сообщил Мурашко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лечение «индийского» штамма коронавируса не отличается от методов терапии остальных штаммов COVID-19, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, сейчас российские специалисты изучают особенности «индийского» штамма. Схемы его лечения будут корректироваться, передает ТАСС.

«Какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса нет», – отметил министр.

Как писал сайт kp.ru, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых.

Ранее ВОЗ решила называть новые штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, чтобы сделать систему обозначения мутаций простой, а названия мутаций - легкими для произношения и запоминания. Так, «индийский» штамм коронавируса будут называть «дельта», а «британский» - «альфа».