Руцкой рассказал о роли иностранца из окружения Ельцина в развале СССР

Борис Ельцин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Незадолго до развала Советского Союза в окружении президента РСФСР Бориса Ельцина появился человек с иностранным акцентом, который давал тому советы по назначению на высшие государственные посты. Об этом рассказал бывший вице-президент России Александр Руцкой, отметив, что сам стал свидетелем одного «нелицеприятного разговора».

По словам политика, иностранный помощник экс-президента был солидным и высоким человеком, «под стать Ельцину».

«Я этого человека больше никогда и нигде не видел … И он Ельцину говорит: «Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП, и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента»», - рассказал бывший вице-президент в интервью «Ленте.ру».

По словам Руцкого, в ответ Ельцин сказал, что подумает над этим предложением.

Напомним, накануне «Комсомольская правда» взяла интервью у Руцкого, в котором узнала, была ли 30 лет назад альтернатива результатам президентских выборов, и мог ли победить кто-то, кроме Ельцина.