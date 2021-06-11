В 2020 году многие россияне забыли о выплатах пенсионных накоплений Фото: REUTERS

В прошлом году в России количество обращений за выплатами пенсионных накоплений сократилось по сравнению с ожидаемым в два раза.

Как передает газета «Коммерсант», многие россияне стали забывать о выплатах пенсионных накоплений и годом ранее.

Издание отмечает, что такая тенденция во многом обусловлена тем, что Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) не информируют граждан о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии, относя эту функцию Пенсионному фонду Российской Федерации (ПФР).

Уточняется, сегодня важность информирования возросла, поскольку основания по страховой части пенсии наступают позднее оснований по накопительной части пенсии. Согласно новым правилам, за последней женщины могут обратиться в 55 лет, а мужчины - в 60 лет.

При этом статистика Банка России по фондам говорит о том, что объем выплат накопительной пенсии вырос незначительно. Так в прошлом объем выплат накопительной пенсии составил 16,18 миллиарда рублей, всего на 1,8 миллиарда рублей выше, чем годом ранее. В 2019 году прирост составил более 2,9 миллиарда рублей. В первом квартале текущего года выплаты оказались ниже. Согласно приведенным данным всего 3,58 миллиарда рублей против 4,4 миллиарда рублей за аналогичный период 2020 года.