Минпромторг: Дефицита сахара в России нет

В России имеются достаточные запасы сахара, риска его дефицита не наблюдается, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Минпромторг, так же, как и другие органы исполнительной власти, рекомендовали торговым сетям и производителям не повышать цены на сахар, отметил замглавы ведомства.

В начале июня этого года Минсельхоз России решил создать государственные запасы сахара объемом до 500 тысяч тонн. Глава ведомства Дмитрий Патрушев объяснил необходимость создания фонда стоимостью сахара, которая постоянно скачет из-за высокой зависимости от объемов урожая сахарной свеклы.

Ранее Минсельхоз России назвал ситуацию на рынке сахара в стране стабильной, отметив, что ожидаемое производство продукта в этом году удовлетворит потребности внутреннего рынка.

Сайт kp.ru разбирался, будет ли сахар стоить 100 рублей за килограмм.