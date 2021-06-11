Роскомнадзор: Google и YouTube не удалили свыше 5,2 тысяч запрещенных материалов Фото: REUTERS

Google и YouTube с 2015 года не удалили свыше 5,2 тысяч запрещенного в России контента. Об этом сообщили в Роскомнадзоре, отметив, что база персональных данных российских пользователей не локализована.

В то же время Facebook и Instagram за тот же период не удалили более 3,7 тысяч запрещенных материалов, а Twitter не удалил 490 материалов с запрещенной информации. Как отмечается, ведомство составило десять протоколов в отношении Twitter, а общая сумма штрафов за неудаление запрещенного контента составила 27,9 миллиона рублей.

Напомним, днем ранее, 10 июня, Суд в Москве оштрафовал Facebook на 17 миллионов рублей после того, как компания отказалась удалить запрещенную в Россию информацию. В конце мая текущего года мировой суд оштрафовал соцсеть по восьми протоколам на 26 миллионов рублей. В тот же день суд в Москве оштрафовал Telegram на десять миллионов рублей также за неудаление запрещённого контента.