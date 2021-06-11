Роскомнадзор сообщил о 29 случаях цензуры российских СМИ на площадках Google и YouTube Фото: REUTERS

На площадках Google и YouTube выявил 29 случаев цензуры российских СМИ. . Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Напомним, ранее Роскомнадзор сообщил, что согласно данным ведомства, за прошлый год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и три раза ограничивал доступ к их роликам. С января по апрель текущего года платформа заблокировала три аккаунта и пять роликов российских изданий. Среди СМИ, подвергнувшихся ограничениям, есть RT, Sputnik, НТВ, России 24 и ТВЦ.

Как писал сайт KP.ru, YouTube удалил четыре ролика с каналов RT и прислал предупреждение о публикации ложной медицинской информации о коронавирусе.