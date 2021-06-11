Россияне назвали Долину гейзеров самой интересной достопримечательностью России

Долина гейзеров на Камчатке стала самой интересной достопримечательностью России Фото: Shutterstock

Специалисты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) подготовили список самых интересных достопримечательностей России. Рейтинг был составлен на основе опроса россиян. В результате, самой интересной достопримечательностью была признана Долина гейзеров на Камчатке.

Также в тройку самых интересных и красивых мест России попали Большое Яшалтинское озеро в республике Калмыкия и горный хребет Дуссе-Алинь в Хабаровском крае.

Четвертое место рейтинга достопримечательностей досталось Ленским столбам в республике Саха (Якутия), а замыкает пятерку лидеров замок Шато-Эркен (Кабардино-Балкарская Республика), пишет RT.

Отмечается, что к числу особенных мест, интересных для посещения, россияне также отнесли Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры в Алтайском крае, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, утес Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум.

Ранее ФАН представил список самых красивых мест в России. Среди лидеров - Куршская коса (Калининградская область) и гора Фишт (Адыгея и Краснодарский край).

Напомним, в конце весны туроператоры назвали российские направления с самыми дешевыми недельными турами в июне. Так, бюджетно отдохнуть в первый месяц лета можно в Сочи, Калининграде, Санкт-Петербурге, Крыму и Анапе. Цены на путевки стартуют от 15 тысяч рублей, передает телеканал «360».