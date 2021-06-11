Посол России в Литве обвинил Вильнюс в нежелании менять отношение к Москве Фото: eadaily.com Фото: другой источник.

Россия и Литва находятся на самом низком уровне двусторонних отношений, поскольку Вильнюс не желает отказываться от провокаций, заявил российский посол в прибалтийской республике Алексей Исаков в интервью литовскому изданию «Экспресс-неделя».

Выпады властей Литвы порой «переходят грань приличия», и такая позиция Вильнюса выглядит непонятной, отметил посол. По словам дипломата, у двух стран имеется достаточный потенциал для развития здоровых отношений в культурной и экономической сферах. Исаков выразил надежду, что Вильнюс придет к позитивной повестке и поймет важность нормализации отношений с Россией, передают «Известия».

Как писал сайт kp.ru, ранее министерство иностранных дел Литвы объявило о высылке российских дипломатов. Такие меры были предприняты в знак солидарности с Чехией.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал высылку российских дипломатов из страны логичным решением.