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Политика11 июня 2021 13:00

Посол России в Литве обвинил Вильнюс в нежелании менять отношение к Москве

У стран имеется достаточный потенциал для развития здоровых отношений, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
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Посол России в Литве обвинил Вильнюс в нежелании менять отношение к Москве Фото: eadaily.com

Посол России в Литве обвинил Вильнюс в нежелании менять отношение к Москве Фото: eadaily.com

Фото: другой источник.

Россия и Литва находятся на самом низком уровне двусторонних отношений, поскольку Вильнюс не желает отказываться от провокаций, заявил российский посол в прибалтийской республике Алексей Исаков в интервью литовскому изданию «Экспресс-неделя».

Выпады властей Литвы порой «переходят грань приличия», и такая позиция Вильнюса выглядит непонятной, отметил посол. По словам дипломата, у двух стран имеется достаточный потенциал для развития здоровых отношений в культурной и экономической сферах. Исаков выразил надежду, что Вильнюс придет к позитивной повестке и поймет важность нормализации отношений с Россией, передают «Известия».

Как писал сайт kp.ru, ранее министерство иностранных дел Литвы объявило о высылке российских дипломатов. Такие меры были предприняты в знак солидарности с Чехией.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал высылку российских дипломатов из страны логичным решением.