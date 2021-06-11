Артамонов выделит липецкому ФК «Металлург» госсубсидию для игр в Футбольной национальной лиге

10 июня «Металлург» провел матч с футбольным клубом «Калуга» на своём поле. Победить не удалось, однако и ничья вывела «сталеваров» на первое место в состязаниях Профессиональной футбольной лиги и позволила добиться повышения в классе.

Руководитель региона Игорь Артамонов поздравил липецких футболистов. В своём Инстаграме Игорь Георгиевич написал, что администрация области поможет клубу с требуемым для игр в Футбольной национальной лиге финансированием.

«Во время Питерского форума договорился об этом с главой РФС Александром Дюковым. Уже подписал распоряжение о выделении дополнительной субсидии в 76 миллионов рублей. Так что вперёд, Металлург! Как можно больше голов в чужие ворота! И больше болельщиков на трибунах», – написал на своей инстаграм-страничке Игорь Артамонов.