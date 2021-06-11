Роскомнадзор: «Голос Америки*» и «Радио Свобода»* демонстративно отказываются соблюдать закон об иноагентах

«Голос Америки» и «Радио Свобода» демонстративно отказываются полностью соблюдать закон об иностранных агентах Фото: REUTERS

«Голос Америки*» и «Радио Свобода»* (иноагенты) демонстративно отказываются полностью соблюдать закон об иностранных агентах, следует из результатов проверки Роскомнадзора соблюдения российского законодательства американскими интернет-платформами и СМИ.

Как сказано на сайте надзорного ведомства, «Голос Америки»* не учредил юридического лица на территории России, а «Радио Свобода»* систематически не исполняет требование о маркировке размещаемых материалов.

Роскомнадзор отметил, что российское законодательство детально определяет деятельность СМИ-иноагентов, что позволяет исключить двусмысленные толкования. При этом к иностранным агентам предъявляются в основном простые требования в регистрации российского юридического лица и маркировке публикаций, а наказания в виде лишения свободы – исключительные случаи, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал сайт kp.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла информацию об ущемлении прав СМИ-иноагентов в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что закон о СМИ-иноагентах защищает интересы страны.

*СМИ, признанные в РФ иноагентами.