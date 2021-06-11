Акционист Павел Крисевич устроил стрельбу на Красной площади

На Красной площади задержали акциониста Павла Крисевича Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 11 июня 2021, художник и акционист Павел Крисевич пришел на Красную площадь, где он дважды выстрелил из предположительно охолощенного пистолета в воздух, а затем сделал вид, что стреляет в себя, и упал на землю.

Как сообщает ТАСС, после такого перфоманса к акционисту подбежали дежурившие на Красной площади сотрудники полиции, ЦПЭ и Росгвардии.

«Крисевич сделал один-два выстрела из пистолета на Красной площади, после чего его задержали полицейские и росгвардейцы. По моим сведениям, его отвезли в ОМВД "Китай-город", где он сейчас находится», - приводит агентство слова Сергея Тельнова, адвоката художника.

Адвокат сообщил, что ему пока не известно, какой именно пистолет был у его подзащитного и откуда Крисевич его взял. По предварительным данным правоохранительных органов, акционист стрелял из охолощенного пистолета Макарова.