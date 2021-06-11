Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июня 2021 13:18

Акционист Павел Крисевич устроил стрельбу на Красной площади

Художника задержала полиция
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
На Красной площади задержали акциониста Павла Крисевича

На Красной площади задержали акциониста Павла Крисевича

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 11 июня 2021, художник и акционист Павел Крисевич пришел на Красную площадь, где он дважды выстрелил из предположительно охолощенного пистолета в воздух, а затем сделал вид, что стреляет в себя, и упал на землю.

Как сообщает ТАСС, после такого перфоманса к акционисту подбежали дежурившие на Красной площади сотрудники полиции, ЦПЭ и Росгвардии.

«Крисевич сделал один-два выстрела из пистолета на Красной площади, после чего его задержали полицейские и росгвардейцы. По моим сведениям, его отвезли в ОМВД "Китай-город", где он сейчас находится», - приводит агентство слова Сергея Тельнова, адвоката художника.

Адвокат сообщил, что ему пока не известно, какой именно пистолет был у его подзащитного и откуда Крисевич его взял. По предварительным данным правоохранительных органов, акционист стрелял из охолощенного пистолета Макарова.