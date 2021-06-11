Привитым гражданам стран ЕС разрешили свободное перемещение по территории союза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз разрешил привитым от коронавируса гражданам и резидентам стран ЕС свободно перемещаться по территории союза, сообщило представительство Португалии в ЕС.

Как сказано Twitter представительства, члены Евросоюза «продемонстрировали консенсус в отношении восстановления свободного передвижения».

Право на свободное перемещение по странам ЕС получат те, кто прошел полный курс вакцинации минимум за две недели до путешествия.

Ранее сообщалось, что государства Европейского союза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию полностью вакцинированных туристов, однако речь идет только о вакцинах, которые одобрены ЕМА или специалистами ВОЗ.

Как писал сайт kp.ru, премьер-министр Испании Педро Санчес выступил за разрешение свободного въезда на территорию ЕС тем гражданам, которые прошли процедуру вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V».