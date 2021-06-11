Путин утвердил право крымчан быть госслужащими при наличии украинского гражданства

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет жителям Крыма занимать государственные и муниципальные должности в стране даже в том случае, если они не смогли выйти из украинского гражданства по независящим от них причинам.

Согласно действующему на сегодняшний день законодательству, лицам с иностранным гражданством или видом на жительство в других странах запрещается занимать ряд должностей, в том числе государственных. При этом жители Крыма и Севастополя сталкиваются со сложностями при оформлении отказа от украинского гражданства.

Жители Крыма теперь имеют право получить статус граждан без иностранного гражданства, подав заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины в Министерство внутренних дел. В данном статусе они смогут работать в органах государственной и муниципальной власти.

Документом также уточняется, что крымчане, получившие российское гражданство до 18 марта 2014, должны подтвердить факт проживания на территории полуострова на момент принятия его в состав России.

Как писал сайт kp.ru, в Госдуму должны внести законопроект о репатриации, в котором говорится о том, что белорусы и украинцы без отказа от имеющегося гражданства смогут получить статус соотечественника и российский паспорт, если у них не было предков на территории современной России.