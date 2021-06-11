Общественный деятель предложил ограничить в России онлайн-продажу пневматического оружия

В России предложили ограничить онлайн-торговлю пневматическими пистолетами Фото: Павел КЛОКОВ

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить в России онлайн-торговлю пневматическими пистолетами. Свое обращение он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Курдесов отметил, что на сегодняшний день приобрести пневматическое оружие приобрести могут только совершеннолетние граждане, при этом при дульной энергии пистолета не более 7,5 Дж лицензия на покупку не нужна.

Также общественник добавил, что пневматическое оружие с дульной энергией не более 3 Дж в настоящее время продуется в режиме онлайн, а значит удостовериться, что его покупает совершеннолетний гражданин почти невозможно.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ввести запрет на онлайн-продажу пневматических пистолетов и иных пневматических изделий с дульной энергией не более 3 Дж на территории России», — цитирует обращение Курдсова RT.

Дмитрий Курдесов уточнил, что, хотя пневматика и считается маломощной, выстрел из такого оружия в уязвимые места все же может нанести ущерб человеку.

Напомним, в конце мая в Госдуму также был внесен законопроект об ужесточении госконтроля за оборотом оружия, пишут «Известия».