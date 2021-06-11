На Кубани вдоль дорог уже открыли 92 ярмарки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев изложил журналистам концепцию развития придорожного сервиса в регионе.

«В летний сезон наши курорты посетят около 8 млн туристов, - поделился расчетами глава региона. - Многие поедут на машинах, и для них отдых на Кубани начнется, как только пересекут границу края. То, как выглядит придорожная торговля, создает первые впечатления. Это одна из имиджевых составляющих региона. Кроме того, на ярмарках продают овощи и фрукты, выращенные на Кубани. Это важно и для фермеров, и для гостей нашего края».

Глава региона отметил, что сейчас в крае работают 92 придорожные ярмарки. В течение летнего сезона их количество увеличат до 310. С прошлого года ярмарки оформляют в едином стиле. Для этого региональный департамент потребительской сферы разработал специальный бренд-бук.

Ярмарки оснащают беседками для отдыха, удобными съездами и парковочными местами, терминалами безналичной оплаты. Для многих фермеров подобный формат – гарантированный механизм сбыта. В среднем на одной ярмарке реализуют от 2 тонн овощей и фруктов в месяц. В разгар сезона объем продаж увеличивается в разы.

Кроме того, придорожные ярмарки гарантируют качество и безопасность продуктов. Прежде чем попасть на прилавки товары проходят ветеринарную и санитарную экспертизу. Особое внимание уделяют наличию необходимой документации, качеству и условиям хранения.