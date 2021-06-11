Сбежавшего три дня назад в Мытищах медведя заметили в Пушкинском районе Фото: кадр с видео

Молодого медведя, разгуливавшего пару дней назад по подмосковным Мытищам, заметили в Пушкинском районе. Животное добралось до Учинского водохранилища.

В первый раз хищника заметили 9 июня. Бурый разгуливал недалеко от частного гольф-клуба. На поиски животного отправились волонтеры и егеря.

Но оперативно отловить хищника не вышло. Его видели то в одном месте, то в другом. Косолапый оказывался на шаг впереди преследователей. В итоге след оборвался на стадионе «Урожай» в микрорайоне Пироговский Мытищинского района.

Охотоведы поспешили успокоить жителей округа: мол, бояться бурого соседа не надо, но и проявлять излишнее радушие тоже. Еду хищник сам найдет себе на помойках, в дополнительном корме он не нуждается.

Если же медведь повстречается пути, то лучше незаметно поменять маршрут и не привлекать внимание лесного жителя.

Как сообщает сайт mk.ru, 11 июня около 11 утра бурого заметили возле Учинского водохранилища в Пушкинском районе Подмосковья. Ловцы отправились по указанному адресу, но пока поймать беглеца не удалось.

Равно как и установить его хозяина. По некоторым данным, косолапый жил в частном зоопарке на территории одного из особняков поблизости от гольф-клуба.