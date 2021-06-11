ЦБ: экономика России вернется к докризисному уровню уже во II квартале 2021 Фото: Анастасия ОСИПОВА

Российская экономика вернется к докризисному уровню уже во II квартале текущего года. Такой прогноз дал Центробанк России. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров Банка России в пятницу, 11 марта.

«По оценкам Банка России, российская экономика вернется к докризисному уровню уже в II квартале 2021 года», - говорится в сообщении регулятора, где отмечают, что на среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать факторы со стороны как внешних условий, так и внутренних.

Центробанк также сообщает, что экономическая активность в России восстанавливается быстрее ожиданий. По его данным, оперативные индикаторы свидетельствуют об устойчивом росте инвестиционного и потребительского спроса. По оценкам регулятора, «потребительская активность в целом достигла уровней до начала пандемии».

Кроме того, в пятницу, 11 марта, регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку третий раз подряд, и снова на 0,5 процентных пункта, до 5,5 процента годовых.