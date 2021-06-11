Видео избиения экс-футболиста «Динамо» Чанчикова в Москве появилось в Сети

Молодой человек попал в больницу после визита в бар «Профсоюз» Фото: Кадр видео

Избиение экс-футболиста «Динамо» Алексея Чанчикова в Москве попало на видео. Молодой человеки пострадал после визита в бар «Профсоюз».

Как стало известно Пятому каналу, экс-волейболист оказался вовлечен в драку, когда пытался разнять две повздорившие компании.

Все произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Чанчиков выскочил из бара и попытался утихомирить толпу, но буквально оказался на линии огня.

Один из участников драки ударил волейболиста ногой в голову. В результате спортсмен упал и сильно ударился головой об асфальт. Потерпевший потерял сознание. Его увезли на скорой.

Алексею Чанчикову 24 года. Он играл в московском «Динамо» на позиции либеро с 2015 года. Сейчас он играет за клуб «Факел» в Новом Уренгое. В 2017 году молодой человек становился чемпионом России и обладателем Кубка Молодежной лиги.