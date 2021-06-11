Инвестиции в промышленный комплекс Краснодарского края выросли почти на 20%

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе зафиксирован рекордный рост инвестиций в производства лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты - вложения выросли более чем в 25 раз. Прежде всего, это связано с активным развитием инвестпроектов краснодарского предприятия «Фармсервис».

«При поддержке края компания уже реализовала два инвестиционных проекта – по производству одноразовых медицинских масок и респираторов высокой степени фильтрации. Сейчас создает производство нетканого материала. В прошлом году на эти цели предприятие получило субсидию и льготный заем», – сообщил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

Инвестиции в химическую отрасль выросли в 3,5 раза, в промышленность стройматериалов – в 1,5 раза, а в отрасль машиностроения – на 1,4%. В настоящее время в сфере промышленности региона реализуют 21 инвестиционный проект на общую сумму более 80 млрд рублей. По итогам создадут более 9 тысяч рабочих мест.

Кроме того, за первые четыре месяца года промышленные предприятия региона увеличили налоговые отчисления в бюджет Краснодарского края на 46%. Организации перечислили порядка 5 млрд рублей – 40% от годового плана.

«Развитие промышленности – одна из приоритетных задач, поставленных губернатором края. Мы предлагаем широкий спектр мер поддержки промышленных производств. На эти цели из краевого бюджета в 2021 году направили порядка 1 млрд рублей, – сказал вице-губернатор Александр Руппель. - Загрузка промышленных предприятий, новые рабочие места и показатели налоговых поступлений свидетельствуют о стабильном развитии промышленности на Кубани и эффективности действующих мер».

Рост показали промышленные предприятия в 19 из 20 отраслей. Наибольшее повышение в металлургическом производстве – порядка 90%. В 1,7 раза увеличились показатели в химическом производстве, более 70% – в обработке древесины, производстве одежды и текстильных изделий.

Порядка 50% роста показали такие направления, как ремонт машин и оборудования, производство резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, лекарственных средств, кожи и изделий из нее, а также мебельное производство.