Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%, сообщил регулятор.

Решение было принято 11 июня 2021 года на заседании совета директоров Банка России. Как сообщается на сайте ЦБ, российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее ожиданий, однако инфляция оказалась выше прогнозов регулятора. Рост цен связан, в том числе «с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», отмечается в сообщении.

Регулятор не исключил, что на ближайших заседаниях буде приняты решения по дальнейшему повышению ключевой ставки. Это объясняется «повышенным инфляционным давлением в условиях завершающегося восстановления экономики», сообщает ЦБ. Банк России ожидает снижение инфляции до уровня около 4% во втором полугодии 2022 года, чему будет способствовать денежно-кредитная политика властей.

Напомним, предыдущее повышение ключевой ставки произошло в апреле 2021, когда она была поднята с 4,5% до 5%. До этого ставку подняли в марте этого года.

Сайт kp.ru писал, с чем связано резкое повышение ключевой ставки.