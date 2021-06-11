Директор звезды «Зимней вишни» Елены Сафоновой рассказала о ее состоянии

Елена Сафонова сейчас мало снимается и практически не появляется на светских мероприятиях. Фото ТАСС/ Михаил Фомичев

В окружении актрисы Елены Сафоновой, которая полюбилась зрителям после фильма «Зимняя вишня», рассказали о состоянии знаменитости.

11 июня появились новости, что Сафонова госпитализирована в одну из столичных больниц с пневмонией.

Директор актрисы поспешила опровергнуть эту информацию. Галина Ибрагиммова заверила, что Сафонова не нуждается в помощи врачей.

- Откуда эта ложная информация? Она вакцинирована "Спутником", у нее ковида нет, и она вполне нормально себя чувствует, - рассказала собеседница Life.ru.

Ибрагиммова утверждает, что с Сафоновой все в порядке и поводов для беспокойства нет.

Елена Сафонова сыграла в десятках картин, среди которых «Зимняя вишня», «С чего начинается Родина», «Атлантида», «Дневник доктора Зайцевой», «Женская собственность», «Принцесса на бобах», «Москва никогда не спит» и других.

Является Заслуженной артисткой РФ.