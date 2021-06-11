Курс евро 11 июня 2021 упал до 87 рублей впервые с 17 марта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 11 июня 2021 года, курс рубля прибавил в цене по отношению к доллару и евро после на фоне решения Центробанка России поднять ключевую ставку до 5,5 процента годовых. Европейская валюта опустилась до 87 рублей, впервые с 17 марта.

Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 13.48 по московскому времени евро потерял в цене 29 копеек, и опустился до 87,04 рубля. Доллар потерял 13 копеек и стоит 71,64 рубля.

Напомним, в пятницу, 11 марта, Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку третий раз подряд, и снова на 0,5 процентных пункта, до 5,5 процента годовых. Кроме того, Центробанк заявил, что российская экономика вернется к докризисному уровню уже во II квартале текущего года. По оценкам регулятора, потребительская активность в целом достигла уровней до начала пандемии.