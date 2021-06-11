Байден и Меркель встретятся в Вашингтоне 15 июля 2021

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель встретится в Вашингтоне 15 июля.

Как передает издание AFP, немецкое правительство подтвердило данную информацию, детали встречи станут известны позже.

Данная поездка станет первым визитом главы немецкого правительство в Вашингтон после победы Байдена на президентских выборах в США.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что немецкий канцлер может лично направиться с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта газопровода «Северный поток-2». По данным немецкого издания Handelsblatt, немецкие чиновники выдвинули ряд предложений, призванных помочь разрядить конфликт вокруг строительства трубопровода. После доработки и процедуры согласования данные материалы лягут в основу переговоров между президентом США и канцлером ФРГ.