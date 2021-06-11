Германия отменит все ограничения на въезд с 1 июля 2021 для ряда стран Фото: REUTERS

Германия отменит все ограничения на въезд для стран с показателем заражаемости ниже 200 на 100 тысяч человек в течение семи дней. Новые правила вступят в силу с 1 июля текущего года.

Как передает издание Bild, соответствующие решение принято на основании того, что уже в скором времени в Евросоюзе появятся четкие общие правила обращения с вакцинированными от коронавируса, а также выздоровевшими и прошедшими тестирование гражданами ЕС и приезжими.

Уточняется, что на фоне снижающегося числа новых случаев заражения коронавируса федеральное правительство исключает всю Австрию, а также некоторые части Греции, Хорватии и Швейцарии из списка зон риска уже в воскресенье, 13 июня. Кто приедет в Германию из этих регионов на автобусе, поезде или автомобиле, не придется соблюдать какие-либо ограничения на въезд.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Германии заявило о необходимости изучить возможность въезда в страну без карантина для тех, кто привит вакцинами, не сертифицированными в Европейским лекарственным регулятором EMA. В ведомстве тогда сообщили, что ФРГ смягчит правила въезда из-за границы для переболевших COVID-19 и привившихся.