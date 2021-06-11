В Госдуму внесли законопроект о запрете в РФ услуг суррогатных матерей для иностранцев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Госдуму внесли законопроект о запрете в России услуг суррогатных матерей для иностранных граждан.

«Один из потенциальных родителей (или оба потенциальных родителя), состоящие в браке между собой, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокая женщина, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям, должны быть гражданами РФ», – сказано в тексте документа на сайте Госдумы.

Кроме того, законопроект предполагает, что дети, рожденные в России суррогатными матерями для иностранных граждан, получат российское гражданство по рождению, сообщил в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Петр Толстой. Как отметил парламентарий, в некоторых странах продажа детей, рожденных суррогатными матерями, запрещена и уголовно наказуема, тогда как Россия «по-прежнему остается инкубатором для тех, кто хочет купить ребенка».

Как писал сайт kp.ru, ранее в РПЦ сравнили суррогатное материнство для иностранцев с рабством.