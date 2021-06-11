Доктор Павлова заявила, что нарушение сна повышает вероятность заболеть коронавирусом

Доктор Павлова заявила, что нарушение сна увеличивает риск заболеть COVID-19 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нарушение сна - огромная проблема, которую многие люди напрасно недооценивают. Врачи между тем утверждают, что между сном и нашим иммунитетом есть прямая связь. Об этом в частности, говорят врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова и сомнолог, руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ Александр Калинкин.

- Есть вероятность, что сегодняшний разгул коронавируса опосредованно связан именно с недостатком сна – ведь падает иммунитет, - написала Павлова в своем телеграм-канале @doctorPavlova.

По ее словам, за последние сто лет люди в среднем сократили свой сон с восьми до шести часов. Причем сильнее всего страдает молодое поколение. В 2018 году медики провели глобальное исследование, в котором приняли участие более 5000 человек из 331 населенного пункта России. Оказалось, что среди молодых людей 20-35 лет 40,9% человек страдают избыточной дневной сонливостью. Причин у этого может быть много, но главная - депривация (лишение) сна.

Доктор Павлова отметила, что в мире есть лишь небольшое число людей, которым реально надо мало спать. В терминологии врачей их называют короткоспящие.