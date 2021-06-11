Депутат Выборный предложил ввести разный возрастной ценз на продажу оружия в регионах России

В Госдуме предложили ввести разный возрастной ценз на продажу оружия в зависимости от региона Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Возрастной ценз на приобретение и регистрацию оружия должен соответствовать особенностям того или иного региона. В связи с этим определять возраст, когда уже можно покупать оружие, каждый регион должен принимать самостоятельно. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Политик отметил, что в некоторых российских поселениях охота является основным источником дохода или даже пропитания. Поэтому такие особенности необходимо учитывать.

«Федеральному законодательству целесообразно учесть особенности и в целом историю развития регионов. В некоторых регионах охота — это источник пропитания и заработка. Поэтому определенные полномочия на этот счет целесообразно делегировать регионам. Официально этот вопрос пока не обсуждался, но на разных экспертных площадках он поднимался», — цитирует депутата Газета.Ru.

Напомним, ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить в России продажу пневматического оружия, чтобы исключить случае, когда пневматику приобретают несовершеннолетние, пишет RT.