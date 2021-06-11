Бывший директор ФБК* Иван Жданов объявлен в федеральный розыск Фото: соцсети

Экс-директор запрещенного в России ФБК* Иван Жданов объявлен в федеральный розыск по одному из связанных с ним уголовных дел. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщил его правозащитник Владимир Воронин.

- Сегодня из базы данных российского министерства внутренних дел стало известно о том, что Ивана Жданова объявили в федеральный розыск. Пока что мы не знаем, с чем это связано, однако, очевидно, что это касается одного из множества уголовных дел в отношении него. С каким именно делом это связано, пока не понятно, - сообщил адвокат в интервью агентству ТАСС.

В настоящее время в отношении Ивана Жданова расследуется несколько уголовных дел: одно из них было возбуждено приставами из-за невыплаты 29 миллионов рублей по решению суда российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Другое уголовное дело расследует Следственный комитет по статье 239 Уголовного кодекса России (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

* Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иностранного агента