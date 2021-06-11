Президент РАН рассказал об особенностях новой российской орбитальной станции Фото: пресс-служба Роскосмоса

Новая российская орбитальная станция будет модульной, построенной «по принципу конструктора ЛЕГО» с возможностью наращивания новыми блоками, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму.

На станции будут проходить сервисное обслуживание летательные аппараты. Кроме того, она призвана стать неким узлом для отдельных элементов космических аппаратов, отправляющихся в «далекий космос».

Как объяснил Сергеев, требования к строительству орбитальных станций учитывают не только проведение экспериментов и наблюдений, которые были актуальны в 80-90-е годы. В связи с этим российский объект будет выполнен в необычном дизайне и станет универсальной станцией. Так, в ней разместят научный и сервисный блоки, также на станции будут проводить сборку аппаратов. При необходимости ее можно расширить новыми блоками и переходными отсеками.

По словам президента РАН, решение о создании российской орбитальной станции зависит от общемировой экономической ситуации. В случае выхода России из проекта МКС станция может появиться «недалеко за 2025 годом», считает Сергеев.

Как писал сайт kp.ru, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что российская орбитальная станция сможет вечно находиться на орбите.

Ранее Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года.