Полиция Женевы запросила дополнительную помощь для подготовки встречи Путина и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женевская полиция при подготовке встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена запросила дополнительную помощь у соседних кантонов, учитывая опыт встречи Горбачева и Рейгана в 1985 году. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщил шеф полиции Женевы.

Власти Швейцарии считают, что уровень террористической угрозы в мире остается высоким, поэтому местные правоохранительные органы принимают дополнительные меры в преддверии саммита президентов России и Соединенных Штатов.

Каждая делегация приедет на саммит РФ-США в составе от 600 до 800 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Швейцарии решили временно ограничить использование воздушного пространства в связи с проведением встречи Путина и Байдена в Женеве 16 июня.

Напомним, что лидеры двух страны встретятся в знаменитой вилле Ла Гранж, расположенной посреди парковой зоны на левом берегу Женевского озера. Полиция страны и военные закрыли два парка, которые окружают виллу, а также установили баррикады и колючую проволоку для обеспечения безопасности на время саммита.