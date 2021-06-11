В "Одноклассниках" к старту чемпионата Европы по футболу появились звуковые стикеры сборной России и футбольная лента

11 июня 2021 года стартует чемпионат Европы по футболу Фото: REUTERS

11 июня стартует самое ожидаемое спортивное событие этого года - чемпионат Европы по футболу. В преддверии турнира соцсеть "Одноклассники" запустила сразу несколько активностей, чтобы пользователи смогли интерактивно поддерживать сборную России.

В ОК появились специальные стикеры со звуком от футболистов сборной. В частности, в наборы вошли стикерпаки от вратаря Юрия Дюпина («Рубин» Казань) и полузащитников Далера Кузяева («Зенит» Санкт-Петербург) и Дениса Черышева («Валенсия» Испания). Стикеры доступны абсолютно бесплатно всем пользователям. Их можно найти на витрине стикеров и в официальной группе сборной России по футболу в ОК.

Стикеры со звуком от футболистов сборной в "Одноклассниках"

"Одноклассники" также запустили отдельную футбольную ленту в разделе «Рекомендации». Туда будут попадать все главные новости с чемпионата от официальных групп ведущих спортивных порталов и СМИ. Среди них Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, РБК, ТАСС, РИА Новости, Известия и многие другие. Это позволит фанатам следить за новостями турнира прямо в соцсети.

Отдельная футбольная лента в разделе "Рекомендации" в "Одноклассниках" Фото: Одноклассники

Кроме того, через месяц, 11 июля в "Одноклассниках" стартует специальный фотомарафон #БолейЗаНаших. Пользователи смогут рассказать о том, как они болеют за любимую команду и поделиться яркими фотографиями.