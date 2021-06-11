Центробанк не намерен полностью отказываться от доллара в международных резервах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский Центральный банк не намерен полностью отказываться от доллара в международных резервах государства. Об этом в пятницу, 11 июня, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления на пресс-конференции.

- Банк России не планирует полностью отказываться от доллара. Тем не менее валютная структура международных резервов отражает разного рода риски в том числе и экономического характера, - отметил глава ЦБ.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава российского Минфига заявил, что Фонд национального благосостояния полностью избавится от долларовых активов в течение месяца.

Напомним, по словам экономического обозревателя «КП» Михаила Делягина, ФНБ принял правильное решение, поскольку американская валюта становится все менее устойчивой и может начать обесцениваться. При этом, по мнению эксперта, отказ Фонда от доллара никак не скажется на курсе.