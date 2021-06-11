Набиуллина: Россия одной из первых в мире достигла допандемийных темпов роста экономики

Россия одной из первых в мире достигла допандемийных темпов роста экономики, заявила Набиуллина Фото: Александр Щербак/ТАСС

России одной из первых в мире удалось достичь допандемийных темпов роста экономики, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Вместе с тем глава Центробанка сообщила, что многие отрасли экономики не могут покрыть опережающий рост спроса на продукцию в России и за рубежом. Компаниям потребуется время на расширение производственных мощностей и подготовку кадров, отметила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 11 июня 2021, Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%. Регулятор не исключил, что на ближайших заседаниях буде приняты решения по дальнейшему повышению ключевой ставки.

В Банке России считают, что экономика страны вернется к докризисному уровню уже во II квартале текущего года. Как отметили в ЦБ, экономическая активность в России восстанавливается быстрее ожиданий.