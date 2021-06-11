Число заболевших «черной плесенью» в Индии увеличилось более чем на 150% Фото: REUTERS

В Индии количество заболевших мукормикозом, который называют «черной плесенью», выросло более чем на 150%.

За последние три недели заболевание выявили у 31 216 человек, из которых 2 109 скончались от осложнений. Стремительный рост заражений объясняется острым дефицитом «Амфотерицина – В» – препарата, которым лечат «черную плесень», передает индийский телеканал NDTV.

Наибольшее число заболевших выявлено в штате Махараштра, где зафиксированы 7 057 случаев мукормикоза. От болезни в штате умерли 609 человек. На втором месте штат Гуджарат – 5 418 заболеваний и 323 смерти. Для сравнения, 25 мая в Махараштре было зафиксировано 2 770 случаев заражения, в Гуаджарате – 2 859.

Напомним, в начале мая этого года в Индии, где жертв пандемии коронавируса не успевают кремировать прямо на улицах, выявили мукормикоз или «черную плесень». Болезнь поражает носоглотку, легкие и глаза. Причем в основном заболевают люди, только что перенесшие COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких условиях может быть опасна «черная плесень».